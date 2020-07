ABI: domande a Fondo Garanzia arrivano circa a 900 mila (Di sabato 25 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che a ieri, 24 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciute a 900 mila circa (899.818), per 59,5 miliardi di finanziamenti richiesti (oltre un miliardo in più rispetto al giorno precedente). Per le operazioni fino a 30 mila Euro le domande pervenute sono cresciute a 771 mila, per 15,3 miliardi di Euro di finanziamenti richiesti. Leggi su quifinanza

