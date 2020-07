Uninettuno prepara i giovani ai lavori del futuro (Di venerdì 24 luglio 2020) All’alba dell’emergenza scaturita dalla diffusione del coronavirus, leggere il libro di Maria Amata Garito, L'Università nel XXI secolo - pubblicato nel 2015 - ha un che di profetico. Già cinque anni fa, quando fare fronte a una pandemia sembrava impensabile, il rettore di Uninettuno individuava una nuova strada per far evolvere gli atenei tradizionali che devono rispondere ai bisogni della nostra società, globale e interconnessa.Oggi, l’Università telematica internazionale Uninettuno è un polo globale della didattica a distanza che in 15 anni è riuscito a democratizzare l’accesso al sapere nel mondo. Non è certo un caso se Uninettuno è l’unico ateneo telematico italiano ad aver superato a pieni voti la valutazione Anvur (Agenzia per la valutazione del ... Leggi su panorama

Come nasce il progetto Uninettuno? «L’Ateneo nasce grazie a un consorzio di 43 università italiane e straniere, in seguito al successo del progetto MedNet’U (Mediterranean Network of Universities, ndr ...

