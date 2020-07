UFFICIALE - Un'altra squadra del Sud arriva in Serie A, promosso il Crotone! (Di venerdì 24 luglio 2020) Con la vittoria sul Livorno e il pareggio questa sera dello Spezia sul campo della Cremonese il Crotone conquista la matematica promozione in Serie A con due giornate d'anticipo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Un'altra squadra del Sud arriva in Serie A, promosso il Crotone! - kiss_shadow_ : @marrmat @Carmen2390 L'ho letto sotto il post della probabile programmazione, che siccome Sen Cal Kapimi coincide c… - swiftsituno : @baddierichie l’hai ordinata dallo store ufficiale o li hanno messi anche da qualche altra parte? - KINGPRIMO : Diodato - Un'altra estate (Video Ufficiale) - zan62 : RT @andrea_pecchia: È ufficiale il Gp di #Imola di #Formula1 il prossimo #1novembre. Dopo #Monza e #Mugello un'altra bellissima cosa per tu… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE altra

Orizzonte Scuola

Con la vittoria sul Livorno e il pareggio questa sera dello Spezia sul campo della Cremonese il Crotone conquista la matematica promozione in Serie A con due giornate d'anticipo. A 180' dal termine de ...Per raccontare questa storia, occorre tornare al 31 gennaio, quando il Coronavirus viene riscontrato per la prima volta in Italia nei due coniugi cinesi, atterrati a Malpensa il giorno 23, ospiti quel ...