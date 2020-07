The Kissing Booth 2, la recensione: Combinare amori, amicizia e possibili futuri (Di venerdì 24 luglio 2020) La recensione di The Kissing Booth 2: Netflix scommette nuovamente sulle teen star Joey King e Jacob Elordi per fidelizzare il pubblico teen Esistono sequel che posseggono una loro indipendenza dal film dal quale derivano ma non è certo il caso delle commedie teen di successo di Netflix, che invece punta tutto sulla dipendenza da personaggi e storie che sono entrate nel cuore e da cui si fa fatica a staccarsi. Prima di entrare in profondità in questa recensione di The Kissing Booth 2, sequel del fortunato film del 2018 con le già star Joey King e Jacob Elordi, bisogna infatti necessariamente recuperare almeno le premesse. C'era una volta Elle, sedicenne orfana di mamma che ha sempre vissuto, fin dalla nascita, in simbiosi ... Leggi su movieplayer

snaelcdn : RT @emmaazan: anche se diluvia, è uscito su Netflix the kissing booth 2: cosa chiedere di più? #netflix #maltempo - emmaazan : anche se diluvia, è uscito su Netflix the kissing booth 2: cosa chiedere di più? #netflix #maltempo - GirlxFor : ??BUONGIORNO!!??Volevo ricordarvi che è appena uscito THE 'KISSING BOTH2'.Vi lascio la trama del primo e del second… - NapaMikaela : eddaaai sto aspetta the kissing booth 2 ???? - sleepwithmebaby : raga ma è uscito the kissing both 2 -