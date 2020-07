Temptation Island 2020, Annamaria ad Antonio: “Sei un porco” (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Falò anticipato a Temptation Island 2020 per Antonio e la delusissima Annamaria, che si concluderà la prossima settimana. Il viaggio dei sentimenti di Annamaria e Antonio a Temptation Island 2020 li ha portati ad un falò anticipato. Il perchè è facilmente spiegato nel VIDEO in cui lei gli urla: "Hai fatto il porco per due settimane". Antonio Martello si è presentato agli spettatori di Temptation Island dicendo che aveva due certezze nella vita: "sono napoletano e mi piacciono le femmine". Il secondo punto è apparso evidente sin dal primo momento, il trentatreenne si è avvicinato moltissimo alla ... Leggi su movieplayer

fanpage : 'Una bruttissima pagina di una realtà discriminatoria ancora molto attuale' Di Eleonora D'Amore - panorama_it : Antonella Elia scopre un presunto tradimento di parte del fidanzato Pietro Delle Piane, che viene attaccato da Mani… - zazoomblog : Temptation Island: boom di ascolti per la quarta puntata ecco tutto quello che è successo - #Temptation #Island:… - RollingStoneita : Trasformate il resort di #TemptationIsland in una fattoria e andate a zappare #24luglio - unaparolina : MA PIETRO? #mapietro #TemptationIsland #temptationislandvip #AntonellaElia #Wikipedia -