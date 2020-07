Salernitana – Empoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 24 luglio 2020) Salernitana – Empoli scendono in campo alle ore 21:00 per la 36a giornata di Serie B, in un match fondamentale per la corsa play-off, che entrambe le squadre vogliono vincere. Salernitana – Empoli: come arrivano alla gara La Salernitana è reduce dall’ottimo pareggio ottenuto sul campo del Crotone ed attualmente con 51 punti occupa la settima posizione in classifica, quindi non proprio una delle più tranquille in vista dei play-off. Stasera ha l’occasione per allontanare definitivamente un avversaria diretta, allungando il distacco dai toscani a 6 punti. Servirà però una grandissima prestazione dei ragazzi di Ventura. L’Empoli sta vivendo un periodo di enorme calo. Nell’ultima giornata dopo essere stato in vantaggio per 2-0 ... Leggi su giornal

DDxneyy : prima di milan-atalanta guardatevi 45 minuti di salernitana-empoli???????????? - EmpoliCalcio : Un solo ex nella sfida tra Salernitana e Empoli, Leonardo Capezzi, arrivato in azzurro nell’estate del 2018 in pres… - SalernoSport24 : ?? I precedenti di Ghersini con Salernitana e Empoli. L'ultima coi granata fu un successo - - TV7Benevento : BETFLAG, SALERNITANA - EMPOLI IN PALIO PUNTI PESANTI PER I PLAYOFF... - puntersg : Friday Night BTTS Selections Chievo v Cittadella Salernitana Calciov Empoli Trapani Calcio v Delfino Pescara Fro… -