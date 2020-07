Pinna di uno squalo avvistata in mare: sorpresa, è un pesce luna (Di venerdì 24 luglio 2020) VENEZIA - Qualcuno si era spaventato vedendo la grande Pinna dorsale, che ricorda quella di uno squalo. Poi, però, avvicinandosi, alcuni pescatori nell'isola di di Pellestrina hanno scoperto con una ... Leggi su leggo

