Nuova Serie A, dall’Inghilterra arriva un segnale sulla data di inizio (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoarrivano indicazioni dall’Inghilterra che potrebbero influenzare anche le date della prossima stagione di Serie A. E’ stato infatti reso noto che la Premier League partirà il prossimo 12 settembre e si concluderà il 23 maggio 2021, con un calendario inevitabilmente intasato e vincolato allo spostamento degli Europei alla prossima estate. Anche per la nostra Serie A la data più papabile al momento resta quella del 12 settembre, una collocazione che però non ha soddisfatto tutti in sede di discussione. Considerando che il campionato attuale terminerà domenica 2 agosto, le squadre avranno solo poco più di un mese di tempo per prepararsi alla Nuova annata, senza dimenticare che i club di vertice ad agosto disputano le ... Leggi su anteprima24

