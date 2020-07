Nascar: in Kansas gran rivincita di Hamlin (Di venerdì 24 luglio 2020) Continua di gran carriera la cavalcata di Denny Hamlin nella Nascar 2020. Il pilota del team di Joe Gibbs è stato il protagonista più in forma del lotto al Kansas Speedway, riuscendo, dopo aver ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Continua di gran carriera la cavalcata di Denny Hamlin nella Nascar 2020. Il pilota del team di Joe Gibbs è stato il protagonista più in forma del lotto al Kansas Speedway, riuscendo ...

NASCAR 2020 Kansas: Hamlin fa cinquina

Un altro grande spettacolo quello che la NASCAR ci regala nel 2020 al Kansas Speedway. In un giorno di gara insolito (si corre il giovedì sera), le stock car americane sono protagoniste di un altro fi ...

