Migranti in fuga, spunta una falla: "La struttura non era idonea" (Di venerdì 24 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo Irreperibili 21 tunisini. Non hanno fatto il tampone. Quel centro di accoglienza sperduto: perché sono stati inviati lì? Sono ancora lì fuori, chissà dove. Le forze dell’ordine danno la caccia a 21 dei 23 Migranti scappati sabato scorso dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, in Umbria, ma le ricerche per ora non hanno dato esito positivo. Potrebbero essere ovunque e le indagini ormai non riguardano solo l’Umbria ma tutta Italia. Li riprenderanno? Difficile dirlo. Quel che è certo è che non sarebbero mai dovuti fuggire: per 14 giorni avrebbero dovuto passare la quarantena fiduciaria per scongiurare il possibile contagio da coronavirus, ma qualcosa è andato storto. E così si sollevano domande, interrogativi, dubbi. Uno su tutti: perché spedire un gruppo di ... Leggi su ilgiornale

