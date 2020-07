Mes, il pressing sul prestito. Gentiloni: “Vantaggioso per l’Italia, ma non decide Bruxelles”. Crimi: “Parlarne ora è fuori tempo” (Di venerdì 24 luglio 2020) Da un lato Repubblica che in un titolo attribuisce a Paolo Gentiloni la frase “l’Italia prenda il Mes“. Anche se nell’intervista il commissario europeo non lo dice mai e anzi chiarisce che “la decisione ovviamente non si prende a Bruxelles“. Dall’altro Il Sole 24 Ore che apre con una frase attribuita al ministro Roberto Gualtieri: senza Mes tensioni di cassa. Ma in questo caso non ci sono le virgolette perché si tratta di un retroscena, una ricostruzione del giornale. Il giorno dopo il voto al Parlamento europeo sul Recovery Fund, riparte il coro dei quotidiani che spingono perché il governo chieda i 36 miliardi che potrebbero essere forniti dalla nuova linea di credito del fondo salva Stati. La divisione nel governo – Come è noto, i partner di maggioranza su quello strumento la pensano diversamente: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Mes, il pressing sul prestito. Gentiloni: “Vantaggioso per l’Italia, ma non decide Bruxelles”. Crimi: “Parlarne or… - Danilo_Sant65 : #Mes, pressing di #Gualtieri: “tensioni di cassa senza il Fondo”-Tradotto:”Non c’è più un euro nelle casse”.(Questi… - bezzifer : Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito - NewsMondo1 : Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito - tenuta_andrea : Il Mef annuncia emissioni di titoli di stato e @gualtierieurope ministro pro tempore fa pressing sul MES! DIMISSION… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes pressing Pressing di Gualtieri sul Mes: tensioni di cassa senza il Fondo Il Sole 24 ORE Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito

Torna alla ribalta la discussione sul Mes: Pd, Movimento 5 Stelle i Italia Viva in pressing sul premier Conte (e sul Movimento 5 stelle). Conte sperava di avere più tempo a disposizione, invece la sen ...

Mes, il terrore tra i grillini: "Salvini e Meloni ci mangiano"

Il Mes continua a dividere la maggioranza giallorossa. A Bruxelles il M5S ha votato a favore di un emendamento della Lega che chiedeva di non adottare il Fondo Salva-Stati come sostegno economico per ...

Torna alla ribalta la discussione sul Mes: Pd, Movimento 5 Stelle i Italia Viva in pressing sul premier Conte (e sul Movimento 5 stelle). Conte sperava di avere più tempo a disposizione, invece la sen ...Il Mes continua a dividere la maggioranza giallorossa. A Bruxelles il M5S ha votato a favore di un emendamento della Lega che chiedeva di non adottare il Fondo Salva-Stati come sostegno economico per ...