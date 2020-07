La Formula 1 ritorna a Imola: il 1 novembre il GP dell'Emilia Romagna (Di venerdì 24 luglio 2020) La F.1 torna a Imola , per quello che diventerà il terzo appuntamento in Italia del mondiale di F.1 2020 ridisegnato dal Covid-19. Manca solo l'ufficialità, ma il GP dell'Emilia Romagna - si chiamerà ... Leggi su gazzetta

mbic91 : RT @GiulyDuchessa: La #F1 ritorna a #Imola 30 ottobre - 1 novembre Oggi l’annuncio. Grazie alla passione, al lavoro e alla determinazione… - protofra : RT @GiulyDuchessa: La #F1 ritorna a #Imola 30 ottobre - 1 novembre Oggi l’annuncio. Grazie alla passione, al lavoro e alla determinazione… - leali_alberto : RT @GiulyDuchessa: La #F1 ritorna a #Imola 30 ottobre - 1 novembre Oggi l’annuncio. Grazie alla passione, al lavoro e alla determinazione… - che_fidel2 : RT @GiulyDuchessa: La #F1 ritorna a #Imola 30 ottobre - 1 novembre Oggi l’annuncio. Grazie alla passione, al lavoro e alla determinazione… - lesmo27 : RT @GiulyDuchessa: La #F1 ritorna a #Imola 30 ottobre - 1 novembre Oggi l’annuncio. Grazie alla passione, al lavoro e alla determinazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula ritorna

La Gazzetta dello Sport

Tutto fatto. Imola in Formula Uno, ritorno in calendario per la terza gara in Italia nella stagione 2020 di Formula Uno. La F1 torna a Imola. Nel pomeriggio gli organizzatori annunceranno la messa in ...Imola, 24 luglio 2020 - La Formula Uno torna a Imola. Nel pomeriggio gli organizzatori ufficializzeranno il ritorno del gran premio sul circuito del Santerno. La data scelta sarebbe quella dell'1 nove ...