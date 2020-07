Inzaghi, 200 con la Lazio e in Champions: «Vogliamo il secondo posto» – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo della Lazio contro il Cagliari: queste le sue parole Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo della Lazio contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico biancoceleste. «Abbiamo fatto un’ottima gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato la finalizzazione, Cragno ha fatto parate straordinarie. Siamo stati bravi a non disunirci, a rimanere in partita, a rimontare e a vincere, la palla non voleva entrare. Abbiamo l’obiettivo di migliorare il piazzamento visto che abbiamo già raggiunto qualificazione in Champions e Supercoppa, ci sono ancora tre partite a disposizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

«È una serata magica, abbiamo raggiunto un obiettivo a cui tenevamo tanto e si aggiunge alla Supercoppa». Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il match contro il Cagliari, brinda al ritorno in Ch ...

La qualificazione alla Champions League era l’obiettivo per il quale la Lazio era stata costruita. Ecco perché, al fischio finale di Piccinini, sono entrati tutti in campo a festeggiare quasi come fos ...

