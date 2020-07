"In ginocchio da lui, non c'è dubbio". Fonti privilegiate, una bomba su Mattarella e Quirinale (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo Sergio Mattarella, ancora Mattarella. Ipotesi che circola da tempo ma che viene rilanciata, o meglio confermata, da Enrico Letta, l'ex premier che dice la sua in un'intervista per Tpi concessa a Luca Telese: "Vuoi un pronostico sul Quirinale? Vuoi il nome che nessuno osa pronunciare? Io te lo posso scrivere in un biglietto nero su bianco...", premette. Dunque aggiunge: "Scommetterei qualcosa che alla fine andranno in ginocchio da Sergio Mattarella e gli chiederanno di fare un secondo settennato". Idee chiarissime, quelle di Enrico Letta. E ancora, l'ex premier aggiunge: "Con un altro Parlamento, ovviamente, tutti i giochi si azzererebbero, tutto si rimetterebbe in gioco e ogni pronostico sarebbe impossibile. Ma in questa legislatura - rirpende -, e con questi gruppi parlamentari, non ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Non ha dubbi, Enrico Letta: dopo #Mattarella al #Quirinale ci sarà ancora Mattarella. A meno che non si torni prima… - juenenfeu : @Ital14197757 @Pierrot090195 @to4sterbath Non ho parlato di pene, ma posso almeno dire che non mi sembra moralmente… - shimizu_koyangi : RT @evuphoria: quanto è cresciuto raga era un pulcino ora siamo tutti in ginocchio per lui - val_lui : RT @SabrinaGalli68: Chissà perché per Faraone bisogna fare #tamponi a tutti i clandestini che arrivano, mentre quando c’erano mille morti a… - ale95italy : @La7tv @gerrygreco Conte npn decide manco il colore dei calzini quando esce di casa, figuriamoci riaollevare un pae… -

Ultime Notizie dalla rete : ginocchio lui Inter, Vecino: intervento al ginocchio riuscito, i tempi di recupero Sport Fanpage Zaniolo-Roma, scoppia la pace. E Fonseca lo coccola: "Ora meno pressione su di lui"

La maglia blu sulle spalle, la corsa di forza e prepotenza partendo da metà campo, la voglia di arrivare in porta e spaccare il mondo: Nicolò Zaniolo, ieri, ha chiuso il cerchio. Perché l’azione con c ...

Nicolò Barella, l'uomo simbolo di Conte. Inter, è lui il tuo top a centrocampo

Il centrocampista ex Cagliari è stato uno dei più positivi in questa stagione in casa nerazzurra, incarnando alla perfezione il credo contiano Nicolò Barella nato a Cagliari il 7 febbraio 1997 è stato ...

La maglia blu sulle spalle, la corsa di forza e prepotenza partendo da metà campo, la voglia di arrivare in porta e spaccare il mondo: Nicolò Zaniolo, ieri, ha chiuso il cerchio. Perché l’azione con c ...Il centrocampista ex Cagliari è stato uno dei più positivi in questa stagione in casa nerazzurra, incarnando alla perfezione il credo contiano Nicolò Barella nato a Cagliari il 7 febbraio 1997 è stato ...