Halo Infinite, primo gameplay presentato da Xbox (Di venerdì 24 luglio 2020) È uno dei giochi più attesi del 2020 e ora Xbox ha rilasciato il primo gameplay per Halo Infinite. Lo straordinario gameplay è stato svelato durante l’evento Games Showcase di Xbox ieri pomeriggio. Michael Wolf, responsabile marketing di Halo Infinite, ha dichiarato: “Quest’anno stiamo offrendo ciò che i nostri fan hanno chiesto di più: il gameplay. Oggi abbiamo mostrato il primo sguardo alla campagna Halo Infinite in esecuzione in tempo reale e rappresentativa della potenza e delle prestazioni di Xbox Series X.” La demo inizia diverse ore dopo la campagna di Halo ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite | Data di uscita, trama, tutto quello che sappiamo Tom's Hardware Italia Halo Infinite sarà un gioco piattaforma che durerà per i prossimi dieci anni

Come promesso, l'evento Xbox Series X di ieri ha messo in mostra il gameplay di Halo Infinite, che presenta alcune grandi differenze rispetto al passato. Ma è il formato della sua uscita che potrebbe ...

ROG Falchion, ROG Cetra RGB e ROG Strix XG16: nuove periferiche gaming su mobile

ROG Strix XG16 è un monitor portatile da 15.6” con una batteria integrata, refresh rate a 144 Hz e fino a 1080p di risoluzione. Include due porte USB-C e una Micro HDMI, che fornisce una connettività ...

Come promesso, l'evento Xbox Series X di ieri ha messo in mostra il gameplay di Halo Infinite, che presenta alcune grandi differenze rispetto al passato. Ma è il formato della sua uscita che potrebbe ...ROG Strix XG16 è un monitor portatile da 15.6” con una batteria integrata, refresh rate a 144 Hz e fino a 1080p di risoluzione. Include due porte USB-C e una Micro HDMI, che fornisce una connettività ...