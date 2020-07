Gualtieri incalza Conte in Cdm: Mes necessario per riempire casse vuote dello Stato (Di venerdì 24 luglio 2020) In Cdm il Ministro del Tesoro ha spiegato che lo scostamento di Bilancio impone un nuovo intervento e nuovi fondi che potrebbero arrivare dal Mes. No di M5S. Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – spalleggiato dal Partito Democratico – nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, in cui si è discusso dello scostamento in deficit del … L'articolo Gualtieri incalza Conte in Cdm: Mes necessario per riempire casse vuote dello Stato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri incalza Gualtieri incalza Conte in Cdm: Mes necessario per riempire casse vuote dello Stato Leggilo.org Oggi il premier Conte riferisce alla Camera e al Senato sul Recovery Fund

Duecentonove miliardi. E la "responsabilità" di "far ripartire il Paese con forza, cambiarne il volto". Dopo una maratona negoziale lunga cinque giorni e una ultima lunga notte di scontri e trattative ...

LA GIORNATA ROMA «Con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire

ROMA «Con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia e di cambiare volto al Paese». Giuseppe Conte, poco prima delle sei del mattino e dopo 92 ore di trattativa, festeggia l'accordo ...

Duecentonove miliardi. E la "responsabilità" di "far ripartire il Paese con forza, cambiarne il volto". Dopo una maratona negoziale lunga cinque giorni e una ultima lunga notte di scontri e trattative ...ROMA «Con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia e di cambiare volto al Paese». Giuseppe Conte, poco prima delle sei del mattino e dopo 92 ore di trattativa, festeggia l'accordo ...