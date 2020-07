Erdogan recita Corano a Santa Sofia, prima preghiera dal 1934 (Di venerdì 24 luglio 2020) Munito di mascherina bianca, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è intervenuto alla prima preghiera del venerdì in quella che è ormai l'ex basilica di Santa Sofia, tra gli edifici simbolo di Istanbul, oggi riconvertito in moschea con il nome di Grande Moschea di Hagia Sophia. Erdogan ha recitato alcuni versetti del Corano prima della chiamata islamica alla preghiera (adhan) recitata da quattro muezzin dai quattro minareti dell'ex basilica di Santa Sofia di Istanbul. Diverse migliaia di musulmani si sono ritrovati a Santa Sofia per la prima preghiera del venerdì dopo la ... Leggi su ilfogliettone

