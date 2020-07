Brescia, l’elenco dei convocati per la gara con il Parma (Di venerdì 24 luglio 2020) Brescia, di seguito l’elenco dei convocati di Diego Lopez per la gara interna con il Parma in programma sabato pomeriggio Brescia, di seguito l’elenco dei convocati di Diego Lopez per la gara interna con il Parma in programma sabato pomeriggio I convocati- 3 Mateju, 4 Tonali, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 8 Zmrhal, 11 Torregrossa, 12 Andrenacci, 16 Ghezzi, 18 Ayé, 19 Mangraviti, 22 Alfonso, 24 Viviani, 26 Martella, 27 Dessena, 29 Semprini, 32 Papetti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

