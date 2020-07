Attivista del Sud Sudan fugge negli Stati Uniti: “Mi vogliono uccidere” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – Temeva che il governo prima o poi lo avrebbe arrestato e ucciso, cosi’ ha deciso di fuggire negli Stati Uniti. È la storia di Peter Biar Ajak, economista e attivista per i diritti umani del Sud Sudan. Ai media statunitensi ha raccontato che un uomo vicino alle istituzioni lo aveva messo in guardia: il governo del presidente Salva Kiir stava pianificando di farlo sequestrare e uccidere a Nairobi, oppure di riportarlo in Sud Sudan. L’economista risiedeva nella capitale keniana da febbraio, dove era fuggito con sua moglie e i tre figli dopo aver scontato 18 mesi di reclusione.In un tweet, Ajak ha ringraziato il segretario di Stato americano Mike Pompeo e i funzionari americani del Dipartimento di stato presenti a Juba e Nairobi “per aver aiutato me e la mia famiglia a metterci in salvo dallo ‘squadrone della morte’ mandato dal presidente Kiir“. Il capo dello Stato, ha continuato l’attivista, “ha governato per nove anni con pugno di ferro senza mai tenere regolari elezioni”. “Ora – ha aggiunto Ajak – il voto dovra’ svolgersi il 21 dicembre”. Leggi su dire

