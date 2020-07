Allenamento con i campioni, alle Naiadi Francesco Di Fulvio (Di venerdì 24 luglio 2020) Pescara - Dopo l'evento con Massimiliano Rosolino, le piscine Le Naiadi di Pescara si apprestano a ospitare un altro evento di rilievo, "Vieni ad allenarti con il Campione del Mondo". Nei giorni 31 luglio e 1 agosto si svolgerà infatti il Waterpolo Camp, riservato a ragazzi e ragazze nati tra 2006 e 2014. L'allenamento si svolgerà con il campione del mondo Francesco Di Fulvio e poi con Carlo Di Fulvio (Pescara Pallanuoto), Andrea Di Fulvio (Rari Nantes Florentia), Arnaldo Castelli, Francesca Colletta e tutti i tecnici del Pescara Pallanuoto. Francesco Di Fulvio, pescarese doc, pallanuotista italiano di assoluto rilievo, è attaccante della Pro Recco e della Nazionale Italiana. È campione del ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento con Allenamento con i campioni, alle Naiadi Francesco Di Fulvio Agenzia ANSA Conte coccola Eriksen: "È al centro del gioco, ormai è inserito"

Ci stiamo allenando e stiamo giocando partite con temperature altissime. I ritmi ovviamente sono tutti abbassati e anche i carichi che mettiamo in allenamento sono irrisori rispetto a qualche mese fa" ...

MotoGP, Marquez in pista: i grandi recuperi del passato

L’agognato “fit to race” della commissione medica è arrivato e Marc Marquez può scendere in pista a Jerez con la sua Honda. Per non stressare oltremodo il braccio appena operato, Marc salterà i primi ...

