Ue: Fico, ‘fondamentale ruolo Parlamento, atto indirizzo per utilizzo fondi e progetti’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – Le conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo hanno rappresentato “un momento di svolta”, ora l’Italia dovrà dimostrare di saper progettare e saper spendere i fondi ottenuti. In questa prospettiva sarà “fondamentale il ruolo del Parlamento”, che dovrà formulare “un atto di indirizzo” sull’utilizzo dei finanziamenti e sui relativi progetti. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio. L'articolo Ue: Fico, ‘fondamentale ruolo Parlamento, atto indirizzo per utilizzo fondi e progetti’ ... Leggi su calcioweb.eu

