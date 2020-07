Trapani-Pescara in tv: data, orario e come vederla in diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Trapani-Pescara sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e come vederla in diretta streaming. Nella trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020 va in scena un delicatissimo scontro salvezza tra i siciliani all’ultima spiaggia per provare a evitare la retrocessione diretta e gli abruzzesi che non vogliono farsi risucchiare nei bassifondi e provano ad allontanarsi anche dalla zona playout. Fischio d’inizio alle ore 21 di venerdì 24 luglio, diretta tv non disponibile, streaming su Dazn. Leggi su sportface

sergioicastillo : Sottil: 'A Trapani la più importante partita della stagione del Pescara' - TUTTOB1 : Trapani, i convocati di Castori per il Pescara - TUTTOB1 : Pescara, Bojinov assente contro il Trapani: i convocati di Sottil - tvsei : Pescara a Trapani: Bocic e Drudi possibili novità - -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani Pescara Serie B Trapani Pescara: ecco le probabili formazioni Rete8 IL TURNO Spiccano Venezia-Juve Stabia, Entella-Perugia, Trapani-Pescara

Il mister dello Spezia Italiano:"Cremo forte e ci darà filo da torcere ma noi andiamo a Cremona per ... Progettiamo piscine e wellness Progettiamo il tuo angolo di relax Abbiamo tutta l'esperienza per ...

Trapani-Pescara, il fiesolano Baroni dirige l'incontro

Il trentasettenne fiesolano Niccolò Baroni della sezione di Firenze dirigerà l’incontro di venerdì sera alle 21 al Provinciale fra Trapani e Pescara. Nell’attuale campionato dio B ha arbitrato Juve St ...

Il mister dello Spezia Italiano:"Cremo forte e ci darà filo da torcere ma noi andiamo a Cremona per ... Progettiamo piscine e wellness Progettiamo il tuo angolo di relax Abbiamo tutta l'esperienza per ...Il trentasettenne fiesolano Niccolò Baroni della sezione di Firenze dirigerà l’incontro di venerdì sera alle 21 al Provinciale fra Trapani e Pescara. Nell’attuale campionato dio B ha arbitrato Juve St ...