Tina Cipollari dice addio al fidanzato Vincenzo Ferrara (Di giovedì 23 luglio 2020) Tina Vincenzo E' durata due anni la relazione fra Tina Cipollari e il suo fidanzato Vincenzo Ferrara. L'opinionista più pungente della tv infatti ha detto ufficialmente addio all'uomo dopo una crisi che stava sempre più facendosi sentire tra i rumors degli ultimi mesi.E' DiPiù Tv a rivelare il retroscena, pardon, i retroscena sul perché della fine! Il primo riguarda Tina, sarebbe stata lei ad allontanarsi dall'uomo per il problema della troppa lontananza. A proposito, ricordiamo che Tina abita a Roma mentre il ristoratore fiorentino si trova in Toscana, a Firenze, dove possiede un'osteria. Non solo, citavamo il fatto che non ci fosse solo un motivo dietro la rottura, ma un secondo che ha del ... Leggi su blogo

Notiziedi_it : Tina Cipollari, è finita con Vincenzo Ferrara: “Vuole rimettere insieme la famiglia con Kiko” - BITCHYFit : Tina Cipollari torna single (…e c’entrerebbe Kikò Nalli) - LaMammaN1 : - Notiziedi_it : L’estate “porta male” e le coppie scoppiano. Dopo la Leotta anche Tina Cipollari, Fabio Volo e Giulia Cavaglià sono… - gossipnewitalia : Tina Cipollari lascia il fidanzato Vincenzo dopo il ravvicinamento con Kikò -