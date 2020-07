Temptation Island, Pietro tradisce Antonella: “Cercava un posto in cui fare l’amore” (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella quarta puntata di Temptation Island, Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia. La showgirl ha preso visione di due filmati molto compromettenti inerenti il suo uomo. Specie il secondo l’ha lasciata senza parole. Pietro, infatti, si è appartato con una tentatrice. A svelare le sue intenzioni, però, è stato un dialogo avvenuto con Lorenzo Amoruso. In tale occasione, l’attore si smascherato da solo e la sua compagna ha preso un’inequivocabile decisione. Il tradimento di Pietro ai danni di Antonella La storia d’amore tra Pietro e Antonella pare sia volta al termine alla quarta puntata di Temptation Island. L’appuntamento è cominciato con il ... Leggi su kontrokultura

millee_universi : state seguendo Temptation island? no perché io quest’anno proprio non riesco #tiziaparty - ColucciLc : RT @AngelaFilippi3: semi-intellettuali che guardano Temptation Island dicendo che devono fare uno studio antropologico sui tipi umani: ve p… - louviiaa : io che ho riconosciuto listen to your heart a temptation island dalle prime note solo perché l’ha cantata rachel ?????? - Bartolo311 : Ma fammi capire il format di temptation island @ManuCimpry ...hanno assoldato escort e gigolò per mettere in crisi coppie stabili? - NotAnItGirl1 : Manila a me quasi sconosciuta prima di Temptation Island: è stata una scoperta più che piacevole!!!!… -