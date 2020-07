Temptation Island, Manila confessa: “Mio marito aveva una doppia vita” (Di giovedì 23 luglio 2020) Temptation Island è pronto con una nuova puntata in onda questa sera in prima serata e tra i protagonisti ci sta anche Manila Nazzaro e la sua storia. foto facebookManila Nazzaro è una delle protagoniste vip della nuova stagione del reality che si basa sui sentimenti, insieme a lei il suo compagno Lorenzo Amoruso con cui fa coppia fissa da diversi anni. Quello che molti forse non sanno è che la soubrette e ex Miss Italia è stata sposata in passato e il suo matrimonio è finito nel peggiore dei modi. Ecco cosa ha raccontato. Temptation Island, Manila Nazzaro rivela: “Mio marito aveva una seconda famiglia” foto facebookTemptation Island nella ... Leggi su chenews

