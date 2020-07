Teatro di Sacco: rock & roll will never die (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Associazione Culturale Teatro di Sacco non ha mai interrotto la propria produzione artistica e progettuale: le novità del post Covid-19 In questo tempo sospeso e di grande difficoltà a causa del Covid-19, l’Associazione Culturale Teatro di Sacco non ha mai interrotto la propria produzione artistica e progettuale interrogandosi costantemente su quale fosse lo strumento idoneo per… L'articolo Teatro di Sacco: rock & roll will never die Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

"Siete dei grandi, andare lì con questo caldo, dove probabilmente il bullo non passerà, perché non può passare, non c'è, è qui e non può passare, state facendo un momento di alto teatro. Aspettate il ...

Todi Festival 2020 - XXXIV edizione, 3/6 settembre

Al Todi Festival (XXXIV edizione, 3/6 settembre) confermata, per il quinto anno consecutivo, la direzione artistica di Eugenio Guarducci, con un Festival che ha sempre rivendicato dinamismo, novità e ...

