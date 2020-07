Roberto Burioni: “Non si scherza con i numeri. Coronavirus pronto a ripartire come ha fatto in Spagna” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Non si scherza con i numeri. Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna”. È il monito del virologo Roberto Burioni che in un articolo pubblicato su Medical Fcts commenta uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine sui decessi in Italia nel periodo più duro dell’emergenza Covid-19. Lavoro che, secondo Burioni, evidenzia “il devastante impatto del Covid-19 sulla mortalità generale. numeri su cui riflettere di fronte alle incognite che ancora permangono”, è l’invito dell’esperto che bolla alcune discussioni di questi giorni come “sterili e inutili”, come quelle di chi continua “a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Open_gol : Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» - YerleShannara : invece di bloccare chi non la pensa come lui, perchè @robertoburioni non dice queste cose al suo grande amico… - yuna_hikari : RT @Open_gol: Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» https://… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? 'Virus circola ancora ed è pronto a ripartire, come ha fatto in Spagna. Dobbiamo ricominciare a vivere la nostra vita, ma ri… - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? 'Virus circola ancora ed è pronto a ripartire, come ha fatto in Spagna. Dobbiamo ricominciare a vivere la nostra vita, ma ri… -