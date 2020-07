Raggi, una poltrona nel governo per evitare la ricandidatura. Il piano di Pd e M5S (Di giovedì 23 luglio 2020) A Roma Pd e M5S sono preoccupati. Il problema si chiama Virginia Raggi, ma il nome della sindaca peggiore che Roma abbia conosciuto è solo un pezzo del rompicapo. Il tema è tutto politico: l’ascesa della destra nella Capitale dove sono stati lasciati al palo argomenti sensibili come la sicurezza, il degrado, il lavoro, i trasporti e – soprattutto – i rifiuti. Come arginare la valanga di dissenso? Mettendo insieme il fronte più improbabile che vi sia ma che serve solo a limitare i danni, cioè l’asse Pd-M5S. Ma perché quest’alleanza decolli e perché possa funzionare c’è bisogno di un passo indietro della Raggi. Ecco allora pronta per lei una bella poltrona da sottosegretario, per convincerla a levarsi di torno e a lasciare spazio a un candidato che possa ... Leggi su secoloditalia

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - matteosalvinimi : In diretta su @RadioRadioWeb, per parlare, tra le altre cose, del disastro Raggi e di una Roma allo sbando: la Capi… - La7tv : #inonda Massimo #Giletti sulla solidarietà della politica dopo le minacce ricevute dal boss #Graviano: 'Non ho vist… - MarinaPre2 : I dietrocarica da balera che mettono in loop 'Una rotonda sul mare' e vanno a distribuire salamelecchi ai convegni… - ADTacito : RT @FabrizioGiampa: Piazza dei Santi Apostoli, Roma...... Raggi qui non te la fai una foto?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi una Raggi, una poltrona nel governo per evitare la ricandidatura. Una sciagura che Pd e M5S vogliono... Il Secolo d'Italia Dal 1° agosto Salvini a Botteghe Oscure

Firmato il contratto per l'affitto della sede romana della Lega nell'edificio di fronte alla storica sede del Pci ROMA. E’ stato firmato, nelle scorse ore, il contratto con la Fondazione Pasteur, per ...

Italexit, il nome è tutto il programma

La presidente del VII municipio di Roma, colei che doveva essere la nuova Raggi, sarà invece la candidata a sindaco nella capitale della nuova forza politica.

Firmato il contratto per l'affitto della sede romana della Lega nell'edificio di fronte alla storica sede del Pci ROMA. E’ stato firmato, nelle scorse ore, il contratto con la Fondazione Pasteur, per ...La presidente del VII municipio di Roma, colei che doveva essere la nuova Raggi, sarà invece la candidata a sindaco nella capitale della nuova forza politica.