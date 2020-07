Probabili formazioni Cagliari-Udinese: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Cagliari-Udinese, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Le due squadre scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti nella cornice della Sardegna Arena alle 19:30 di domenica 26 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv e su ogni dispositivo su Dazn. Sportface.it non vi lascerà comunque soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti in campo. Cagliari – Nainggolan, Pavoletti, Oliva e Pellegrini out. Ballottaggio tra Rog e Ionita a centrocampo mentre Ceppitelli è favorito su Klavan. Udinese – Gotti dovrà fare a meno di Prodl, Jajalo, Mandragora e Teodorczyk. In attacco spazio a Lasagna e uno tra Okaka e ... Leggi su sportface

sowmyasofia : Roma-Fiorentina: probabili formazioni e TV - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta) Playhitmusic - - NunzioMarrazzo : ?Venezia-Juve Stabia. Scontro salvezza al ‘Penzo’: le probabili formazioni ???? #Calcio, #JuveStabia,… - StadioSport : Milan-Atalanta Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (24-07-2020): Partita importante per Milan e Atalanta.… -