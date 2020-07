Palpeggiata sul treno mentre sta col figlioletto e il compagno. Denunciato un marocchino (Di giovedì 23 luglio 2020) Ha molestato una viaggiatrice a bordo treno e l’ha spaventata e insultata. la polizia ha Denunciato per violenza sessuale a Bologna un marocchino. E’ accaduto la scorsa notte, all’arrivo a Bologna del treno regionale proveniente da Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria di Bologna sono intervenuti a seguito di una segnalazione per violenza sessuale. La donna ha chiesto aiuto al capotreno La vittima, una giovane di 21 anni, ha raccontato che un uomo, con carnagione olivastra e con maglietta gialla, durante la tratta da Milano a Bologna le si è avvicinato e si è seduto a fianco, iniziando improvvisamente a palpeggiarla. La ragazza gli ha intimato di allontanarsi, ma l’uomo ha iniziato ad offenderla e minacciarla, per poi toccarsi le parti intime. La donna, in ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Palpeggiata sul La palpeggia sul treno davanti al figlio e al compagno: fermato in stazione BolognaToday Aggredisce una ragazza nella notte: giovane salvata da un passante, poi aggressore arrestato

La giovane è riuscita a divincolarsi ed è stata aiutata da un giovane che stava portando a spasso il cane. Nel frattempo sul posto è arrivata anche una volante della polizia. A quel punto, ...

Trezzano sul Naviglio, tassista offre un passaggio a una ragazza 20enne e la violenta: arrestato

Un uomo di 50 anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di violenza sessuale. L'episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, domenica 19 luglio, ...

La giovane è riuscita a divincolarsi ed è stata aiutata da un giovane che stava portando a spasso il cane. Nel frattempo sul posto è arrivata anche una volante della polizia. A quel punto, ...Un uomo di 50 anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di violenza sessuale. L'episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, domenica 19 luglio, ...