MotoGp, Marc Marquez e non solo: sono ‘fit’ per il GP di Andalusia anche Cal Crutchlow e Alex Rins (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez correrà il Gran Premio di Andalusia, questa è la notizia più importante della giornata di oggi a Jerez, dove la Commissione Medica ha dato il via libera al campione del mondo per scendere in pista domenica, a soli sette giorni dalla frattura all’omero del braccio destro. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesOltre al pilota della Honda, sono stati visitati oggi anche Cal Crutchlow e Alex Rins, anch’essi infortunatisi lo scorso week-end. I medici hanno considerato ‘fit’ anche il britannico del Team LCR e lo spagnolo della Suzuki, che potranno dunque partecipare al GP di Andalusia, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp.L'articolo ... Leggi su sportfair

