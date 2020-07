MotoGp, la Honda conferma le intenzioni di Marc Marquez: “va a Jerez per correre il Gran Premio” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Dopo l’operazione svolta con successo martedì, Marc Marquez tornerà a Jerez“. Con questo scarno tweet pubblicato questa mattina sui propri canali social, la Honda ha fatto sapere che Marc Marquez tenterà l’impresa leggendaria di correre il GP di Andalusia nonostante siano trascorsi solo due giorni dall’operazione all’omero del braccio destro. Una decisione clamorosa quella del pilota spagnolo, avallata dal suo stesso team dopo numerose consultazioni avvenute nelle scorse ore. Il campione del mondo è adesso in viaggio verso Jerez, dove oggi si sottoporrà alla visita della Commissione Medica per capire se possa essere dichiarato fit per la gara. Una decisione delicata quella ... Leggi su sportfair

