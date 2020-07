Mercato Milan, è derby con l'Inter per Tonali (Di giovedì 23 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Milan, il punto sul #mercato - matteosalvinimi : ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della conce… - MomentiCalcio : Il #Milan prova a soffiare #Tonali all’Inter: che derby di mercato! - alaimotmw : Cristian #Zaccardo a #TMW: “#Pioli e la conferma al #Milan, giusto così.#Rangnick? Cambiare ogni anno non aiuta...i… - WinstonWilson39 : @MassimoPecone @FeliceRaimondo Capisco quel che dici, ma essendo consapevole di non poter spendere 150/200 mln in u… -