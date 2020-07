Massimo Boldi, 75 anni a pieno ritmo. I film, la comicità, la storia (Di giovedì 23 luglio 2020) Massimo Boldi, nato a Luino in provincia di Varese il 23 luglio 1945, compie 75 anni. È difficile etichettare un attore che dagli anni 70 a oggi ha vissuto da protagonista, in tv e al cinema, la storia della comicità italiana. Le apparizioni in programmi televisivi e nei numerosi film dove ha recitato in ruoli secondari o da protagonista, hanno un elemento in comune: la creazione di una maschera. Massimo Boldi fa parte di quella schiera eletta di personaggi entrati a fare parte dell’immaginario collettivo. Surreale, folle, demenziale e perfino drammatico, il comico che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a Max Cipollino, il maldestro conduttore di un tg locale, e ha saputo attingere sempre qualcosa dagli ... Leggi su gqitalia

pampam77019344 : RT @fraurolo121: . 'Ciaoo Cipollini' #MassimoBoldi #23luglio 1945 #natiiggi Massimo Boldi - fraurolo121 : . 'Ciaoo Cipollini' #MassimoBoldi #23luglio 1945 #natiiggi Massimo Boldi - roma_barilla : InfoSughi Massimo Boldi - anartik1 : Tanti auguri di buon compleanno al mitico Massimo Boldi che ho avuto il piacere di conoscere di persona e vi posso… - HaRagioneNonno : L'italia è quel paese dove Massimo Boldi è considerato un grande comico. Quindi non c'è molto altro da dire... -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Boldi Massimo Boldi compie 75 anni: una vita spesa a far ridere, nel cuore il lutto per la moglie Marisa Cinema Fanpage Massimo Boldi compie 75 anni: una vita spesa a far ridere, nel cuore il lutto per la moglie Marisa

Il debutto di Massimo Boldi non avviene dietro la macchina da presa. Nasce come batterista e insieme al fratello Fabio fonda la band I Mimitoki. Lavorò con Gino Paoli e Al Bano Carrisi, fino all’incon ...

Ischia Global, la "parata" finale: Massimo Boldi re della commedia

Una dedica all’amico di sempre, Christian De Sica, e la voglia di tornare sul set, prestissimo, per ricominciare dove s’era tutto fermato. A pochi giorni dal suo 75esimo compleanno, Massimo Boldi rice ...

Il debutto di Massimo Boldi non avviene dietro la macchina da presa. Nasce come batterista e insieme al fratello Fabio fonda la band I Mimitoki. Lavorò con Gino Paoli e Al Bano Carrisi, fino all’incon ...Una dedica all’amico di sempre, Christian De Sica, e la voglia di tornare sul set, prestissimo, per ricominciare dove s’era tutto fermato. A pochi giorni dal suo 75esimo compleanno, Massimo Boldi rice ...