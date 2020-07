Martusciello (FI): “Mastella? Per tutte le bugie che ha detto andrà all’inferno” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mastella andrà all’inferno per tutte le bugie che ha detto nella sua vita. Penso che lì potrà rifare l’Udeur perché troverà molti dei suoi. Mastella aveva stretto la mano a Berlusconi all’atto della candidatura della moglie. Si vede che per lui la parola data non vale nulla. Mastella nel 2018 aveva promesso a Berlusconi lealtà e ha mentito. Si penso davvero che Mastella andrà all’inferno quando passerà a miglior vita” – dichiara Fulvio Martusciello cocoordinatore di Forza Italia a Benevento dopo le dichiarazioni della mattina del primo cittadino sannita. L'articolo Martusciello (FI): “Mastella? Per tutte le bugie che ha ... Leggi su anteprima24

