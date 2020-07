Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari, queste le scelte dei due allenatori: Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi Cagliari: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga Foto: profilo twitter Lazio L'articolo Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

OfficialSSLazio : ? 92' | Cagliari-Lazio 1-0 ?? ? 98' | Cagliari-Lazio 1-2 ?? #CMonEagles ?? - CagliariCalcio : SOTTO LE LUCI DELL'OLIMPICO ?? ?? - Preview: - Noibiancocelest : Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: tornano Luis Alberto e Jony - CamloAndrs : RT @TorresTavo: Lazio – Cagliari TV: ESPN 2 Narra: @Rortiz_ESPN Comenta: @aagulla_espn #SerieAxESPN - BombeDiVlad : ???? #SerieA - #LazioCagliari ?? LAZIO: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alb… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari

Allo Stadio Olimpico, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Cagliari si affrontano nel match ...Le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Lazio Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Cagliari, match valido per la 35ª ...