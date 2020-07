In gita con il campo estivo. Bimbo muore in un pozzo (Di giovedì 23 luglio 2020) Tiziana Paolocci Il 12enne faceva una gara di "orientamento". Sentito in Procura l'animatore che era presente Giocava nel parco con i suoi amici, come accadeva spesso ultimamente. E stava partecipando a una sfida di «orienteering» insieme ai compagni del centro estivo. Ma quella che si preannunciava una giornata splendida per i sette ragazzini si è trasformata in tragedia, perché uno di loro è morto precipitando in un pozzo senza acqua del parco Coronini Cronberg. La morte di Stefano Borghes, dodici anni, figlio di una coppia molto conosciuta a Gorizia, ha lasciato la città attonita e la Procura è chiamata a far luce sull'accaduto, valutando eventuali responsabilità. Quell'area verde nata nel centro cittadino nella seconda metà dell'Ottocento era diventata oramai una meta abituale ... Leggi su ilgiornale

