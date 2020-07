Il tampone orofaringeo causa danni gravi al cervello! – altre bufale sul COVID19 (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci segnalano i nostri contatti una serie di post in lingua tedesca, dove si dichiara che il tampone orofaringeo, venendo infilato nel naso, causa gravi danni al cevello. Il “razionale irrazionale” è che così facendo venga a strofinare sulla barriera emato-encefalica. Cosa priva di alcun senso logico, arricchita dalle solite ulteriori considerazioni su COVID19 causato dal 5G, in una eterna combinazione di bufale. Entrambe le affermazioni, nonostante il tentativo di forzarne una qualsivoglia autorità invocando gli onnipresenti Trump e Patriota Q, sono del tutto false Il tampone orofaringeo causa gravi danni al cervello Come per tutte le ... Leggi su bufale

informatori_it : Un nuovo rapporto prodotto congiuntamente dall’ ISTAT e l'ISS, con un’analisi approfondita delle malattie presenti… - l_vegro : @jessyesalvatore @meteorologo777 no beh, non sono del settore. Non ho detto che non si può fare, solo che non è fat… - STEFANIAPENNAT1 : @Cartabellotta Segue ... testato IGG e IGM ed in caso di positività tampone orofaringeo. Mi è arrivato L’ esito sol… -

Ultime Notizie dalla rete : tampone orofaringeo Il tampone orofaringeo causa danni gravi al cervello! – altre bufale sul COVID19 Bufale.net Coronavirus, Zangrillo: "Ne ho le palle piene, italiani riprendete a vivere"

Un'altra "zangrillata": il medico del San Raffaele, Alberto Zangrillo, ospite del programma Focus In Onda su La7, torna a sottolineare in maniera colorita il suo pensiero sull'epidemia di coronavirus ...

Coronavirus: Gallera, 'da sempre tamponi a medici sintomatici'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia ha da sempre disposto e più volte ribadito che agli operatori sanitari con sintomi riconducibili a coronavirus venga eseguito il tampone orofaringeo.

Un'altra "zangrillata": il medico del San Raffaele, Alberto Zangrillo, ospite del programma Focus In Onda su La7, torna a sottolineare in maniera colorita il suo pensiero sull'epidemia di coronavirus ...Milano, 7 apr. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia ha da sempre disposto e più volte ribadito che agli operatori sanitari con sintomi riconducibili a coronavirus venga eseguito il tampone orofaringeo.