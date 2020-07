Identificato lo stupratore del Monte Stella di Milano: è un africano senza fissa dimora (Di giovedì 23 luglio 2020) Aggressione al parco Monte Stella di Milano. Un 24enne di origini africane ha violentato una donna di 45 anni a passeggio con il cane. L’uomo è stato incastrato dall’ esame del Dna. Mercoledì 15 luglio intorno alle ore 18 una donna di 45 anni era stata violentata nel parco Monte Stella di Milano – meglio … L'articolo Identificato lo stupratore del Monte Stella di Milano: è un africano senza fissa dimora proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

L'intuizione fondamentale della squadra coordinata da Massimiliano Mazzali è stata credere che lo stupratore potesse essere qualcuno ... fermati e portati in Questura per essere fotosegnalati e ...È stato fermato il presunto stupratore di Parco Monte Stella, a Milano. L’uomo era ricercato per aver violentato e abusato di una donna di 45 anni lo scorso 15 luglio. La vittima si trovava a passeggi ...