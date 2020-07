Fisco: Gualtieri, governo studierà riscrittura calendario versamenti (Di giovedì 23 luglio 2020) La logica è quella di superare il meccanismo degli acconti e dei saldi per andare verso un sistema basato sulla certezza di tempi e adempimenti e una diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fisco: Gualtieri, governo studierà riscrittura calendario versamenti - ernluccar : RT @cribart: **FLASH -FISCO: GUALTIERI, 'VALUTEREMO SU SANZIONI VERSAMENTI TASSE EFFETTUATI DOPO 20 LUGLIO'- FLASH** = - commercialista : RT @cribart: **FLASH -FISCO: GUALTIERI, 'VALUTEREMO SU SANZIONI VERSAMENTI TASSE EFFETTUATI DOPO 20 LUGLIO'- FLASH** = - qui_finanza : Fisco, la promessa di Gualtieri: “Giù le tasse rinviate a settembre” Il Governo, ha detto il Ministro, ha intenzion… - Anguill_S_Italy : FISCO Rimodulazione dei pagamenti 'Un milione e mezzo di posti di lavoro salvati grazie alle misure varate dal Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Gualtieri

Verrà riscritto il calendario delle scadenze per 4 milioni di contribuenti. Si pagherà solo in base agli incassi, una volta al mese oppure ogni tre ROMA. L’obiettivo è partire il primo gennaio 2021. N ...Un’altra manovra. La terza di quest’anno. Ancora una volta per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. Per finanziarla, ieri sera il governo ha dato il via libera a ...