Euro falsi spacciati in tutto il mondo, condannati otto esponenti della “banda degli onesti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl tribunale di Napoli Nord ha condannato otto persone accusate di far parte del cosiddetto “Napoli Group”, un cartello di falsari di banconote ritenuti tra i più efficienti del mondo, operanti tra il Casertano e il Napoletano; i falsari furono arrestati dalla Guardia di Finanza nell’aprile 2017 nell’ambito di un’operazione denominata “La Banda degli Onesti”, un omaggio al celeberrimo film in cui Totò e Peppino De Filippo si improvvisano stampatori di banconote fatte in casa. Ma sul Napoli Group c’era poco da scherzare, visto che secondo le stime degli inquirenti della Procura di Napoli Nord, l’organizzazione si sarebbe resa responsabile del 73% delle contraffazioni di Euro in Italia, e ... Leggi su anteprima24

Secondo i calcoli degli inquirenti il “giochetto” gli ha fruttato qualcosa come 20 mila 364 euro e 66 centesimi. Soldi accumulati a tranche: dai 33 euro per la estumulazione ai 46 per tumulare le ...

Successivamente provvedevano ad alterare i numeri identificativi dei telai e a formare falsi documenti che attestavano la provenienza estera dei veicoli, clonando i dati di autovetture regolarmente ...

