Daydreamer anticipazioni: LEYLA e EMRE sempre più vicini (Di giovedì 23 luglio 2020) La presenza ingombrante di LEYLA Aydin (Oznur Serceler) nella quotidianità del fidanzato EMRE Divit (Birand Tunca) infastidirà parecchio la perfida Aylin (Sevcan Yasar) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: LIBERTO arrestato, ecco perchéLa dark lady della telenovela turca non vedrà infatti di buon occhio la nascita di un’amicizia tra l’uomo e la sua segretaria… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: prime tensioni tra EMRE e Aylin Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Can (Can Yaman) scoprirà dell’esistenza di una società fondata da EMRE ed Aylin grazie ad una soffiata di LEYLA. ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Ma... la perfida Aylin cosa ne penserà? - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2020 - #Beautiful #Daydreamer… - iovianu : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - Marcell78351788 : RT @maryscark: Ragazze che mi chiedono anticipazioni su #DayDreamer???? ma io sto avanti?????????? #BayYanlisFOXta #CanYaman #ÖzgürAtasoy #ÖzgeGür… - MademoiselleFa8 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… -