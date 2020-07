Coronavirus, in Germania organizzata una “serata Covid”: così un concerto diventa un test sul contagio (Di giovedì 23 luglio 2020) Sacrificio per la scienza o passione per la musica? La Germania unisce le due cose, ‘trasformando’ un concerto in un ‘laboratorio vivente’ di ricerca scientifica su Covid-19. Il prossimo 22 agosto, a Lipsia, il cantante tedesco Tim Demzko sarà sul palco per la sua performance, ma ad ascoltarlo sono attese ben 4000 persone, per valutare, appunto, il tasso di diffusione nei grandi raduni. Al momento già 1000 ‘coraggiosi’, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, si sono già registrati a partecipare all’evento. La simulazione è supervisionata dai ricercatori della Martin Luther University di Halle-Wittemberg, in accordo con il ministero della Scienza della Sassonia. “Ovviamente l’obiettivo di questa ‘serata Covid’ – precisano i ricercatori – ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - SkyTG24 : Coronavirus Germania, spiagge piene a Timmendorfer Strand, sul Mar Baltico. FOTO - CarloStagnaro : In realtà, gli organi di stampa avevano parlato tempo fa di un ruolo di @MazzucatoM come consigliera economica di… - LADYD66DEBORAH : @Arondorion @edolo1980 Spero che in Germania il coronavirus non sia drammatico!!! Ma più o meno siamo messi in ginocchio tutti - ShootersykEku : Vi vergognate a dire che i contagiati aumentati in #EmiliaRomagna di #Bonaccini trasmessi dai #Schengen? Vi sta be… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Tornano a crescere i contagi in Germania, e l'indice risale sopra 1 AGI - Agenzia Italia Mes, lo strappo del M5s: vota insieme alla Lega al Parlamento Ue

Nella settimana dell’accordo a Bruxelles sul Recovery Fund che stanzia 750 miliardi di euro per sostenere le economie dei ventisette Paesi membri, messi in ginocchio dalla pandemia di coronavirus ...

Interazioni con intelligenza artificiale utilizzate da un cliente su due

Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo da parte dei clienti di sistemi ... Il dato sale ulteriormente in paesi come Germania (73%) e Brasile (71%). Le aziende stanno prendendo atto del fatto che le ...

Nella settimana dell’accordo a Bruxelles sul Recovery Fund che stanzia 750 miliardi di euro per sostenere le economie dei ventisette Paesi membri, messi in ginocchio dalla pandemia di coronavirus ...Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo da parte dei clienti di sistemi ... Il dato sale ulteriormente in paesi come Germania (73%) e Brasile (71%). Le aziende stanno prendendo atto del fatto che le ...