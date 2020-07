Corbetta, tutti al parco ad allenarsi (Di giovedì 23 luglio 2020) Sta avendo successo l'iniziativa estiva proposta dalla Polisportiva Corbetta 2015 che, in accordo con il Comune, per tutto luglio offre ai cittadini la possibilità di fare ginastica in gruppo. ... Leggi su ilgiorno

Vincenzo Corbetta LECCE La notte di Lecce, stavolta, è amarissima. L’opposto di quella del 28 aprile di un anno fa quando, pur sconfitto di misura, il Brescia pregustava il ritorno in Serie A, conquis ...

Corbetta, oltre 200 multe al mese in un solo incrocio

Corbetta (Milano), 23 luglio 2020 - L’incrocio tra le vie Repubblica, Monte Rosa, Terranova e Togliatti, davanti alla sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari, è sempe stato uno tra i più ...

