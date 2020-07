Burioni: “Attenzione il virus è pronto a ripartire, guardate cosa sta accadendo in Spagna” (Di giovedì 23 luglio 2020) Era qualche giorno che non si faceva sentire ma, stamane, è tornato a farlo attraverso il web, avvertendo da portale di ‘Medical Facts’ che “Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna“. Roberto Burioni, uno dei maggiori virologi italiani, ha infatti commentato lo studio pubblicato da ‘Jama Internal Medicine’, che illustra nello specifico le morti avvertite nel nostro paese, e l’intensità dell’impatto che il Coronavirus ha avuto sulla mortalità in generale. Burioni: “Leggo numeri che fanno riflettere” E Burioni tiene subito a sottolineare che si tratta di “numeri su cui riflettere di fronte alle incognite che ancora permangono. In questi giorni si ascoltano molte ... Leggi su italiasera

