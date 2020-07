"Bomba ad orologeria, fatica a controllare l'irritazione". Retroscena: Di Maio, crisi di nervi per l'applauso a Conte in aula (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Conte è uscito dal vertice europeo sul Recovery Fund vincitore. Questo almeno è quanto pensano Pd e Movimento 5 Stelle che, al suo arrivo in aula per riferire su quanto accaduto durante la quattro giorni, lo hanno accolto con una lunga standing ovation. Per il premier dunque la strada è in discesa. Così facendo il pensiero comune, del presidente del Consiglio compreso, è che la maggioranza è blindata. Niente di più sbagliato però perché in realtà qualcuno - stando a quanto riporta il Corriere della Sera - non ha preso bene il protagonismo del premier. E chi se non Luigi Di Maio? L'ex capo politico del M5s per il quotidiano di Fontana è sia esaltato che, allo stesso tempo, innervosito dal successo di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Bomba orologeria Ecoballe disperse nel Tirreno: "Sono una bomba ecologica a orologeria, vanno rimosse" La Nazione Giuseppe Conte, Luigi Di Maio non gradisce l'applauso in aula: "Una bomba ad orologeria"

Di Maio fatica a controllare l'irritazione per il protagonismo del capo dell'esecutivo, virtuale leader del M5S. In sostanza Di Maio rappresenta "una potenziale bomba a orologeria sulla stabilità", a ...

Cinque consigli per una vacanza con i bambini senza stress

Il rischio è tornare più stressati di quando si è partiti. Le vacanze con i bambini possono essere una vera e propria bomba a orologeria: la miccia è pronta ad accendersi al primo capriccio, per esplo ...

