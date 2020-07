Balan Wonderworld è il nuovo progetto da figure chiave dietro a Sonic e Nights into Dreams (Di giovedì 23 luglio 2020) L'ultimo annuncio del pre-show dell'Xbox Games Showcase è dedicato al nuovo progetto di due figure chiave conosciute per il lavoro svolto su grandi nomi come Sonic e Nights into Dreams, ovvero: Yuji Naka e Naoto Ohshima.Eccoci di fronte a Balan Wonderworld un action platform 3D indubbiamente da tenere d'occhio e con una forte impronta per così dire "musicale".Balan Wonderworld sarà disponibile nella primavera del 2021 e per ora le piattaforme confermate sono Xbox One e Xbox Series X.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco #BalanWonderworld da figure chiave dietro #Sonic e #NightsintoDreams! #XboxGamesShowcase - GamingTalker : Balan Wonderworld è il primo gioco di Balan Company, arriva durante la primavera 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Balan Wonderworld BALAN WONDERWORLD: svelato il trailer d’annuncio del titolo Square Enix vigamusmagazine Balan Wonderworld è il primo gioco di Balan Company, arriva durante la primavera 2021

Oggi pomeriggio Square Enix, e più precisamente il suo nuovo brand Balan Company, ha annunciato Balan Wonderworld per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X, un particolare action 3D ...

Balan Wonderworld: annunciato con un trailer il nuovo action targato Square Enix

Tra gli annunci del pre-show dell'evento dedicato ai giochi di Xbox Series X è stato annunciato anche il nuovo progetto di Balan Company, team di Square Enix, che prende il nome di Balan Wonderworld.

Oggi pomeriggio Square Enix, e più precisamente il suo nuovo brand Balan Company, ha annunciato Balan Wonderworld per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X, un particolare action 3D ...Tra gli annunci del pre-show dell'evento dedicato ai giochi di Xbox Series X è stato annunciato anche il nuovo progetto di Balan Company, team di Square Enix, che prende il nome di Balan Wonderworld.