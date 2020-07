Avatar 2, James Cameron: "Non c'è nessuno più deluso di me per il rinvio" (Di venerdì 24 luglio 2020) Avatar 2 arriverà nei cinema un anno dopo il previsto e James Cameron ha voluto inviare un messaggio ai fan con cui condivide la sua delusione. Avatar 2 è stato posticipato di un anno e James Cameron ha condiviso online un messaggio in cui ammette di essere deluso per il e l'ulteriore rinvio. Il regista ha condiviso sull'account Instagram del film un messaggio in cui condivide inoltre qualche dettaglio della produzione. James Cameron ha scritto che le riprese di Avatar 2 sono attualmente in corso in Nuova Zelanda, ma è impossibile - a causa della pandemia - svolgere la produzione virtuale negli studi di Los Angeles. Prima dell'emergenza il lavoro ... Leggi su movieplayer

Avatar 2 arriverà nei cinema un anno dopo il previsto e James Cameron ha voluto inviare un messaggio ai fan con cui condivide la sua delusione. Avatar 2 è stato posticipato di un anno e James ...

