Ardea | nuove ‘ombre’ sulle Salzare | si ricostruisce sul terreno di proprietà del Comune

Ardea, nuove ‘ombre’ sulle Salzare: si (ri)costruisce sul terreno di proprietà del Comune (Di giovedì 23 luglio 2020) Salzare, la storia infinita. Sulla questione degli usi civici nei 706 ettari di proprietà comunale, per i quali da anni si sta tentando di trovare una soluzione, adesso c’è qualcos’altro su cui riflettere. E’ possibile costruire su quei terreni? La risposta immediata sarebbe un “no”, ma qualcuno lo sta facendo, probabilmente perché ritiene di poterlo fare. “Come si può vedere si sta procedendo a lavori di ristrutturazione di quel capannone outlet distrutto da un forte incendio lo scorso anno, precisamente il 6 settembre 2019, sito in Tor San Lorenzo sulla Via Laurentina al km 37,600, angolo via delle Salzare – spiega Eugenio Simonelli – Ma si deve evidenziare il fatto che detta ristrutturazione non poteva e non può essere effettuata dal momento che il capannone ... Leggi su ilcorrieredellacitta

