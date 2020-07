Un racconto per entrare in sintonia con la terra Boliviana (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Era l’ora in cui la gente rincasa, con i sudori e il quotidiano disincanto che ci affratella tutti”.Il cuento dell’America Latina è più vivo che mai, più vario che altrove, più puntuale, più costante, più misterioso, più innovativo – ma anche più tradizionale (pensando al fatto che le tecniche narrative meglio conosciute sono ampiamente usate). I racconti scritti in questi anni da scrittrici e scrittori più o meno quarantenni, messicani, argentini, colombiani, brasiliani, uruguaiani, rappresentano una fonte inesauribile cui attingere se si ama la letteratura e le (pressoché) infinite possibilità che la narrativa in formato breve, anche brevissimo, può offrire. Nei racconti si possono fare le cose più strane, perché la realtà lo è.Se Silvina ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Avrei invocato la decadenza (non la revoca) due anni fa dopo la relazione tecnica e poi fatto una gara per la conce… - andrea_cioffi : I #Benetton dicono di avere rispetto delle istituzioni. Io dico che hanno rispetto solo per chi li ha fatti arricch… - fattoquotidiano : Coronavirus, il racconto di un commerciante positivo: “A Roma ho incontrato centinaia di persone per lavoro, sono p… - Millyto22 : @AMIN1908 Per Dominguez sono in Hype dal racconto dell'anno scorso di lui a @SpremEnganche fatto dal grandissimo… - venetocvogliamo : RT @arturolorenzoni: ?? Ho deciso di candidarmi presidente per il Veneto per dei motivi ben precisi. Ve li racconto in questo video. Cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto per Racconti per riscoprire Nobel Bunin ANSA Nuova Europa Questa è la storia d’amore più bella di sempre

Esiste una storia d’amore, di incredibile bellezza e intensità, al punto tale da essere raccontata, letta e tramandata da secoli. Quella tra Amore e Psiche è la leggenda d’amore per antonomasia ed è c ...

Talebani le ammazzano i genitori, la vendetta della giovane Qamar

Una storia che calzerebbe a pennello per un copione dal cinema con il titolo ‘La vendetta di Qamar’ ma che, invece, è la vita reale, che racconta soprusi e violenze ai danni di minori in Afghanistan d ...

Esiste una storia d’amore, di incredibile bellezza e intensità, al punto tale da essere raccontata, letta e tramandata da secoli. Quella tra Amore e Psiche è la leggenda d’amore per antonomasia ed è c ...Una storia che calzerebbe a pennello per un copione dal cinema con il titolo ‘La vendetta di Qamar’ ma che, invece, è la vita reale, che racconta soprusi e violenze ai danni di minori in Afghanistan d ...